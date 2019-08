L’Anticiclone chiude agosto in bellezza: caldo fino a settembre poi l’autunno busserà alla porta

È stato un agosto caldissimo grazie all’Anticiclone di origine nord africana che ha regalato, soprattutto al Sud, tanto sole e caldo. Ma tutta l’estate, almeno dal punto di vista delle temperature, è stata “generosa” con chi ha scelto di restare in Italia per le vacanze. Non solo, anche chi ha deciso di fare le valigie a fine mese potrà contare sul meteo favorevole. Secondo gli esperti, infatti, l’alta pressione abbraccerà ancora il Belpaese, spazzando via l’instabilità con cui il Nord ha dovuto fare i conti negli ultimi giorni. Insomma, agosto si chiuderà in bellezza con le temperature ancora su. Da lunedì 26, l’asticella della colonnina di mercurio segnerà i 32/34°C su tutto il Paese. Farà caldo, quindi, ma senza eccessi né picchi vicini ai 40 gradi.

Il bel tempo durerà a lungo, almeno fino a sabato 31 agosto. C’è un ma: da mercoledì, l’alta pressione comincerà ad indebolirsi, permettendo ad una coda di perturbazione di raggiungere il Mediterraneo. Cosa significa? Che l’instabilità rende probabili, molto probabili, i temporali prima al Nord e sulle Isole (Sardegna e Sicilia) poi sulle regioni centro-meridionali. Anche le temperature subiranno un lieve calo a causa dell’ingresso di aria più fredda, proveniente dall’Est Europa.

L’autunno bussa alla porta dell’estate

Non è questa la vera notizia. Secondo le previsioni a lungo termine, l’autunno (che dal punto di vista meteorologico, comincerà ufficialmente il primo settembre) farà sul serio già dai primi giorni del nuovo mese. «Tra l’1 e il 4, l’Italia avrà modo di sperimentare condizioni meteo più autunnali che estive – si legge sul sito ilMeteo.it – ci attende quindi un’ondata di maltempo a tratti anche molto intensa con forti temporali e burrascose raffiche di vento. Da monitorare attentamente le temperature dei nostri mari che potrebbero fornire il carburante necessario per avere fenomeni meteo particolarmente estremi come alluvioni lampo, nubifragi e grandinate»