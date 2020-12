L’inverno conquista il Paese, temperature in calo fino a Capodanno

Non sarà facile rinunciare all’alta pressione che ha regalato temperature gradevoli per essere dicembre – nelle ore più calde nel Salento si sono toccati anche i 18 gradi – ma dal giorno di Santo Stefano il freddo, in arrivo dalla Russia, farà crollare l’asticella della colonnina di mercurio, anche di 10/15 gradi. L’inverno, “astronomicamente” cominciato il 21, si farà sentire e sarà talmente ‘pungente’ che toccherà armarsi di indumenti pesanti per combatterlo.

Sarà soprattutto il Nord, con minime sotto zero e massime non oltre i 6 gradi, a battere i denti. Al Sud saranno piogge e temporali a farla da padrone, soprattutto nel fine settimana. Come spiegato dagli esperti, l’irruzione di aria artica provocherà un vortice di bassa pressione che, a sua volta, sarà causa di una fase di maltempo che, come detto, colpirà le regioni centro-meridionali.

Sarà solo una toccata e fuga dell’inverno? Non proprio. Secondo le previsioni il maltempo potrebbe durare fino al 2021, ma il condizionale è d’obbligo perché per sapere che tempo farà davvero c’è ancora… tempo.