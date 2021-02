​Prove tecniche di primavera: sole e caldo per una settimana con punte di 20°

Gli esperti questa volta non concordano del tutto. Girovagando su internet per sapere che tempo farà nei prossimi giorni, si possono leggere opinioni diverse. Secondo alcuni meteorologi non bisogna cantare vittoria perché il generale inverno dopo il dominio di gennaio non ha nessuna intenzione di congedarsi. Secondo altri, l’anticiclone potrebbe regalare un anticipo di primavera con sole e temperature miti. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: avremo ancora bisogno di cappotti, sciarpe e piumini o possiamo far spazio nell’armadio a capi di abbigliamento più leggeri?

La verità, come sempre, sta nel mezzo. È vero che l’asticella della colonnina di mercurio segnerà (giorno dopo giorno per tutta la settimana) valori superori alla media del periodo considerato che è ancora inverno (non dimentichiamo che Febbraio dovrebbe essere per tradizione il mese più freddo dell’anno) con punte, dove il sole splenderà indisturbato, vicine o leggermente superiori ai 20 gradi, anche in Puglia. Per questo, molti esperti sono propensi a parlare di primavera anticipata.

Insomma, nessun ‘colpo di scena’ è previsto fino al weekend del 27 e 28 febbraio, quando l’alta pressione continuerà a dominare incontrastata su tutto il Paese. Bel tempo previsto anche nei primi giorni di marzo. Qualche cambiamento, sempre sul fronte meteo, è atteso dopo il 5 marzo, ma è ancora troppo presto per sapere cosa accadrà. È bene non dimenticare che si tratta solo di previsioni.

Alla fine, la cosa più bella è aprire la finestra appena svegli e consultare il cielo per intuire da soli che tempo farà.