Pioggia e freddo nei giorni della merla. Si chiude con il maltempo un ‘brutto’ gennaio

Non è stato un bel mese gennaio, almeno dal punto di vista meteorologico. I giorni di sole si contano sulle dita di una mano perché dalla notte di San Silvestro – quando il tempo decise di rimescolare le carte in tavola – a farla da padrone è stato sempre (o quasi sempre) il maltempo. Anche l’ultima settimana non sarà migliore, anzi come sostengono gli esperti sarà ricca di sorprese, quasi tutte ‘negative’.

Se sembra ormai certo che la neve non imbiancherà il Salento, le perturbazioni renderanno le giornate fredde e piovose, soprattutto da mercoledì quando sono attesi rovesci e temporali. Non andrà meglio nel weekend, quando una nuova ondata di maltempo travolgerà soprattutto le regioni del Centro-Sud.

E le temperature?

L’asticella della colonnina di mercurio continuerà a segnare valori leggermente inferiori alla media del periodo, ma ci penserà il vento di maestrale ad accentuare la sensazione di freddo. Del resto, i giorni della merla sono considerati, per tradizione, quelli più gelidi dell’inverno.

Insomma, gennaio si chiude esattamente come è cominciato: all’insegna del maltempo. La speranza, come sempre, è che la situazione cambi con il passare dei giorni.