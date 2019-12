Freddo risveglio per il Salento, ma da domani tornano i temporali

È stato un ‘freddo’ risveglio per il Salento, come dimostra l’asticella della colonnina di mercurio, scesa di qualche grado rispetto ai giorni scorsi. A rendere ancor più ‘frizzantino’ il clima è il vento che non permette al sole, che ha fatto capolino, di ‘riscaldare’ l’aria. Ma secondo gli esperti, il “peggio” deve ancora venire. Lo scontro tra un vortice presente sul Mediterraneo occidentale e l’alta pressione presente sulla Penisola provocherà un peggioramento, soprattutto al centro-sud.

Giovedì e venerdì in compagnia dell’ombrello

Mentre al Nord il tempo resterà più o meno stabile, molte regioni meridionali dovranno ancora ricorrere all’ombrello. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, infatti, piogge e temporali interesseranno la Calabria, il Golfo di Taranto e il Salento. E non sono esclusi fenomeni anche di forte intensità. Queste le previsioni per la giornata di giovedì, 5 dicembre, in attesa di conoscere di che ‘colore’ sarà l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, Stesso andazzo venerdì, 6 dicembre, quando i rovesci colpiranno soprattutto il tacco dello Stivale, mentre altrove tenderà a migliorare nel corso del pomeriggio.

Ponte dell’immacolata

Ma l’attenzione è tutta concentrata sul weekend dell’immacolata. “Che tempo farà?” è la domanda che si stanno ponendo tutti gli italiani pronti a partire per il ponte e che, giustamente, vogliono sapere cosa mettere in valigia. Probabilmente, si potrà contare sul sole e su temperature più o meno allineate alla media del periodo. Niente brutte sorprese, quindi.