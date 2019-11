Dopo la pioggia arriva il freddo, sarà un ‘gelido’ inizio di dicembre

Non è vero, non più, che le previsioni non ci azzeccano mai. I meteorologi avevano ‘annunciato’ la violenta ondata di maltempo che nel fine settimana ha messo in ginocchio molte zone dell’Italia, Salento compreso. È soprattutto domenica che il vortice di bassa pressione ha causato innumerevoli danni e anche oggi, lunedì 25 novembre, la Protezione Civile ha mantenuto alta l’allerta, colorando di rosso e arancione molte regioni. Bisognerà, quindi, fare ancora i conti con piogge e temporali, fino sera. Passata questa parentesi di cattivo tempo cosa ci aspetta?

‘Gelido’ inizio di dicembre

Se nei prossimi giorni avremo una tregua dai nubifragi e tornerà a splendere il sole su buona parte del Belpaese, il meteo riserverà una sorpresa che non tutti gradiranno. Dicembre, ormai alle porte, potrebbe cominciare con il gelo. Proprio il giorno in cui inizia l’inverno meteorologico, fissato convenzionalmente per l’1 dicembre, una massa di aria artica farà battere i denti soprattutto il centro-sud (il Nord sarà parzialmente protetto dalle alpi). Farà freddo, molto freddo con un crollo termico che – secondo gli esperti – potrebbe anche arrivare a 12°C.

Un cambio repentino di passo, visto che nelle ultime settimane l’asticella della colonnina di mercurio ha segnato valori quasi miti, grazie alle correnti umide atlantiche. Gli ingredienti per un primo colpo di scena invernale sembrano esserci tutti, ma si tratta solo di ‘tendenze’ non di previsioni vere e proprie. Qualcosa che potrebbe capitare salvo colpi di scena inaspettati. Non resta, quindi, che aspettare i futuri aggiornamenti.