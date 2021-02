Domenica da maniche corte. Nel Salento prove tecniche di primavera, sognando l’estate 

Poco importa se la primavera non è ancora cominciata (quella meteorologica scatterà domani) . Nel Salento quando il sole inizia a scaldare e le temperature a salire per tutti cominciano le «prove tecniche» dell’estate. Quando l’asticella della colonnina di mercurio inizia a segnare valori gradevoli, infatti, ogni salentino che si rispetti inizia ad affollare le località di mare, sognando la bella stagione, il costume e la tintarella.

Le previsioni, in fondo, parlano chiaro: sarà una domenica da maniche corte, grazie all’alta pressione che ha conquistato la penisola, regalando alcuni giorni di bel tempo, ma soprattutto un clima mite.

Che tempo farà?

Secondo i meteorologi, l’anticiclone che ha fatto segnare valori superiori alla media del periodo, quasi primaverili, non sembra aver intenzione di mollare la presa. Almeno non nei prossimi giorni, anche se le temperature segneranno qualche grado in meno di notte e nelle prime ore del mattino. Nelle regioni meridionali e in Puglia, la colonnina di mercurio raggiungerà facilmente i 18/20 gradi.

È arrivato il momento di fare il cambio di stagione nell’armadio, quindi? Non ancora, secondo gli esperti. Il meteo, infatti, riserverà un colpo di scena che, probabilmente, non sarà neanche l’ultimo.

Per notare qualche cambiamento bisognerà aspettare il 5 marzo, quando l’inverno proverà a imporsi un’ultima volta prima di sparire dalla scena. La prima, visibile, conseguenza del passaggio della massa di aria fredda sarà un crollo delle temperature con un ritorno a condizioni praticamente invernali su gran parte d’Italia.

Ma, come al solito, è ancora troppo presto per capire cosa accadrà.