Estate (in)finita, da giovedì tornano sole e caldo

Chi pensava che l’estate fosse finita si sbagliava. Con un coup de théâtre il meteo ha deciso di regalare un fine settimana di sole e calto. Un clima che nulla ha da invidiare alla bella stagione. Secondo gli esperti, infatti, l’asticella della colonnina di mercurio che in questi ultimi giorni era scesa su valori più ‘consoni’ alla media del periodo tornerà a salire. Insomma, almeno per qualche giorno respireremo un’aria che dell’autunno non ha nulla.

Estate settembrina?

Come si legge sul sito ilMeteo.it «tra giovedì 12 e domenica 15 le temperature aumenteranno sensibilmente, fino a raggiungere valori sopra la norma». A beneficiare di un clima tipico di agosto sarà soprattutto il centro-sud, dove si supereranno abbondantemente i 30 gradi, con picchi in molte città vicini ai 35/36 °C.

Una bella parentesi che dovrebbe durare anche la prossima settimana. La fiammata africana che ha abbracciato il Belpaese, infatti, non ha nessuna intenzione di arretrare. Rispolverate gli indumenti leggeri che avevate riposto nell’armadio, quindi, perché ci aspetta una fase decisamente stabile.

Una buona notizia per i tanti turisti che hanno scelto settembre per le vacanze. Certo, non sono i numeri di luglio e agosto, ma anche i vacanzieri della bassa stagione potranno godersi il mare, la spiaggia o gli eventi (tanti anche in questo periodo) senza la paura dell’ombrello.

Non è finita. All’orizzonte, secondo le ‘tendenze’, pare non ci siano grandi cambiamento. Lo scenario potrebbe ripetersi anche durante il prossimo weekend, destinato a trascorrere all’insegna dell’alta pressione con bel tempo e clima estivo. Ma per sapere che tempo farà è presto, per ora godiamoci questa ritrovata tranquillità meteorologica.