Sfuma il sogno di un bianco Natale, sotto l’albero troveremo il caldo: termometri fino a 20°C

«Sarà un bianco Natale». Per settimane le previsioni hanno raccontato di uno “scenario” da film, con le città imbiancate nei giorni clou delle feste e le temperature in picchiata che spingono a stare in casa, accanto al camino con la famiglia. Il meteo, però, ha deciso di mescolare le carte in tavola e fare un regalo davvero inaspettato.

Secondo gli esperti, gli italiani troveranno sotto l’albero un pacchetto contenente un caldo fuori stagione. Merito, per chi non sopporta il freddo, di un campo di alta pressione che farà lievitare l’asticella della colonnina di mercurio su valori anomali per la stagione.

Come si legge su ilMeteo.it, infatti, in Sicilia, ma anche in Sardegna e in alcune zone della Puglia le massime potrebbero sfiorare i 20-22 gradi. Ma non sarà solo il Sud a beneficiare di questo passaggio dell’anticiclone di origine subtropicale. Anche al Centro il clima sarà mite. Un tepore che non rispecchia il Natale, ma che giova soprattutto a chi ha deciso di trascorrere il giorno della nascita di Gesù lontano da casa.

Quanto durerà?

Nel complesso il tempo “sarà buono quasi ovunque”. L’unica nota dolente sarà la durata. Quando l’alta pressione si sposterà verso Nord, tra il giorno di Natale e Santo Stefano, permetterà l’ingresso di una massa d’aria più fredda. Il risultato? Un calo generalizzato delle temperature, complici anche i venti di tramontana e grecale una perturbazione che velocemente si sposerà dalle regioni settentrionali a quelle meridionali.

Vedremo cosa riserverà il tempo a Capodanno.