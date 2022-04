Pasqua con l’ombrello, Pasquetta con il vento. Niente anticipo d’estate

È il primo ponte “libero” dalle limitazioni legate al Covid e in tanti si domandano «Che tempo farà?» per organizzare un viaggio o una gita fuori porta con la famiglia e gli amici. Il meteo che sembrava invitare a stare all’aria aperta ha deciso di rimescolare le carte in tavola rendendo incerte (o quasi) le previsioni per Pasqua e Pasquetta.

Prima, si è parlato di un caldo africano dovuto all’arrivo dell’anticiclone che avrebbe fatto salire l’asticella della colonnina di mercurio su valori piacevoli. E così sarà, ma non durerà fino ai giorni clou di festa. Già perché proprio sabato l’alta pressione batterà la ritirata, lasciando il campo libero a una nuova irruzione di aria fredda dai Balcani.

Pasqua e Pasquetta, torna il freddo

Nessun anticipo d’estate, come molti avevano sperato, né temperature da mare o magliette a maniche corte. Un nucleo di aria fredda dalla Russia pare avere tutta l’intenzione di rovinare i piani per le feste. Domenica, soprattutto al Sud, toccherà fare i conti con il maltempo. Meglio non dimenticare a casa l’ombrello, visto che sono previste piogge e un cappotto pesante dato che ci sarà un sensibile calo delle temperature

E lunedì? Forse potrebbe essere ‘asciutto’, senza precipitazioni. Ma a scandire la Pasquetta sarà il vento, e il freddo.

Per gli esperti è normale, la primavera è una stagione ‘capricciosa’ e bizzarra non sono rari i casi in cui si passa da un caldo afoso a improvvisi colpi di coda simil-invernali in poco tempo.