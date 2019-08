Nuova ondata di caldo africano al sud. Picchi vicini ai 40°C

Agosto è il mese delle vacanze. Per questo chi ha deciso di partire o chi si prepara a godersi le meritate ferie strizza l’occhio al meteo per sapere che tempo farà. Bene, secondo i meteorologi si potrà contare sul sole e sul caldo grazie alle masse d’aria provenienti dal deserto del Sahara. Secondo gli esperti, infatti, sta per arrivare una nuova ondata di caldo che abbraccerà il sud e farà lievitare le temperature.

«Nei prossimi giorni – si legge in una nota a firma di Andrea Vuolo di 3bmeteo.com – il caldo africano sarà l’assoluto protagonista sulle regioni centro-meridionali che andrà ad intensificarsi tra venerdì e sabato su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna». Insomma, sulle zone più vicine all’Africa.

Attenzione all’asticella della colonnina di mercurio che tornerà a salire, spinta dall’anticiclone sub tropicale: «Le temperature – continua Vuolo – subiranno una nuova impennata verso l’alto, raggiungendo punte anche di 38/40°C sulle aree interne, specie all’estremo Sud e sulle Isole maggiori, con cieli complessivamente soleggiati, salvo nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica e il transito di innocue velature stratiformi».

Chi temeva ‘sorprese’, come quelle a cui ci ha abituato il tempo, potrà tirare un sospiro di sollievo. Il primo weekend di agosto trascorrerà all’insegna di condizioni meteorologiche nel complesso stabili. Tanto sole e tanta afa, l’unica incognita potrebbero essere i temporali di calore, ma si tratterà di fenomeni sporadici e isolati.

Dalla prossima settimana, invece, i termometri torneranno su livelli più consoni al periodo, ma questa è un’altra storia. Per ora, godetevi il fine settimana.

(ph. Francesco Bello)