Domenica da mare, prima vera prova tecnica d’estate

Dopo un sabato ‘bagnato’, l’ultima domenica di aprile regala un cielo senza nuvole. Sole e temperature piacevoli hanno spinto molti salentini ad affollare le località balneari. Da Porto Cesareo a Otranto non c’è città che si affaccia sul mare che non sia frequentata. I più si sono concessi una passeggiata sulla spiaggia, i più coraggiosi anche un bagno. Merito dell’asticella della colonnina di mercurio che segna valori superiori alla media del periodo. Si tratta della prima vera prova tecnica dell’estate in attesa che scoppi la bella stagione, mai così attesa dopo un inverno rigido e una primavera più capricciosa che mai.

Meglio non cantare ancora vittoria, come si suol dire. Secondo gli esperti, infatti, il primo maggio potrebbe riservare parecchie sorprese, soprattutto al centro-sud. Come si legge sul sito ilMeteo.it una goccia fredda in quota dai Balcani rovinerà la festa dei lavoratori. Sono attesi temporali, anche violenti. Diverse le zone del Belpaese colpite dal maltempo: Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata saranno le prime ad essere colpite. Poi toccherà al Lazio e infine alla Calabria e alla Puglia.

Pazienza, da sabato 4 maggio il meteo potrebbe rimescolare ancora le carte. Potrebbe arrivare, infatti, l’anticiclone di origine africana che invaderà l’Italia e farà schizzare in alto l’asticella delle temperature. Al centro-nord e sulla Sardegna si sfioreranno tranquillamente i 30 gradi, ma anche altrove i valori aumenteranno regalando un primo assaggio dell’estate.