Domenica senza sole, da lunedì il maltempo si concentrerà al Sud

Domenica senza sole. Il maltempo che in questi giorni ha letteralmente messo in ginocchio metà Paese, sembra non avere nessuna intenzione di mollare la presa. Anche la settimana che sta per iniziare non promette nulla di buono dal punto di vista meteorologico. Secondo ilMeteo.it da lunedì, 4 febbraio toccherà fare i conti con piogge intense e temporali che si concentreranno soprattutto al sud.

Attenzione a non dimenticare a casa l’ombrello perché la probabilità di precipitazioni è molto alta su Campania, Puglia e Calabria. Nessun cambiamento è atteso fino a mercoledì 6 febbraio, quando il meteo rimescolerà le carte in tavola regalando quel miglioramento tanto atteso, grazie alla rimonta dell’alta pressione da Ovest, che garantirà più sole e temperature in leggero aumento.

Cambiamenti improvvisi a parte, giovedì sarà una bella giornata non solo per il cielo limpido e senza nuvole, ma anche per l’asticella della colonnina di mercurio che tornerà a salire dopo aver registrato valori inferiori alla media del periodo. Finalmente, direbbe qualcuno, ma la parentesi di bel tempo è destinata a durare poco. Neanche 24 ore per le regioni del Nord che da venerdì 8 dovranno fare i conti con una nuova irruzione di aria gelida in arrivo dall’Europa Orientale. L’inverno, quest’anno, ha deciso di fare sul serio.