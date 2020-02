San Valentino con l’ombrello, prevista pioggia nel giorno della festa degli innamorati

L’alta pressione sta regalando temperature primaverili con l’asticella della colonnina di mercurio ferma su valori di qualche grado superiori alla media del periodo. L’inverno non è mai riuscito ad imporsi, salvo piccole parentesi di freddo. E così sarà anche nei prossimi giorni. Secondo le previsioni degli esperti, infatti, l’anticiclone non ha alcuna intenzione di lasciare il Paese e continuerà a regalare un clima mite, anche nel giorno di San Valentino. La festa degli innamorati passerà in modo tranquillo, almeno dal punto di vista meteorologico, ma non ovunque.

Secondo le ultime tendenze, una veloce perturbazione atlantica rovinerà il giorno dedicato all’amore in qualche angolo del Belpaese, dove si consiglia di non dimenticare a casa l’ombrello. Saranno le regioni del Centro-Sud a fare i conti con piogge e temporali. Sarà, quindi, un venerdì bagnato sulle aree interne dell’Umbria, del Lazio, su gran parte della Calabria e sul Salento.

«Tra giovedì e venerdì – si legge sul sito 3bMeteo.com – è attesa invece una veloce perturbazione, che porterà qualche pioggia o anche temporale fuori stagione dapprima al Nord, poi Centrosud, accompagnato da un nuovo rinforzo del vento e un calo termico. Si tratterà tuttavia di un episodio fine a sé stesso, in quando nel weekend tornerà l’anticiclone e si continuerà con questo trend climatico decisamente anomalo», concludono.

Le precipitazioni, quindi, faranno scendere le temperature di qualche grado, ma non basterà a ‘raffreddare’ l’aria. La colonnina segnerà valori ancora superiori alla media stagionale. Se venerdì il meteo farà i capricci, già sabato la situazione andrà migliorando.

Nel weekend il quadro meteorologico tornerà tranquillo. Anzi, il clima primaverile è destinato a subire uno scossone con i termometri che supereranno il tetto dei 20°C fino a toccare picchi di 21/22°C. Stiamo parlando di temperature sopra la media anche di 10-12°C e tipicamente primaverili.