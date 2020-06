L’estate fa fatica a decollare, caldo afoso rimandato alla prossima settimana?

Le previsioni meteorologiche raccontano di temporali e nubifragi che colpiranno ‘a macchia di leopardo’ le regioni del Nord e del Centro. Tutta colpa, come si legge in una nota di 3bMeteo.com, di un vortice di bassa pressione incastrato tra Francia e Italia. Almeno fino a giovedì, quindi, toccherà fare i conti con il maltempo, ma non significa che pioverà 24 ore su 24. Come spiega Edoardo Ferrara «le precipitazioni colpiranno in modo disomogeneo il nostro territorio perché manca una perturbazione organizzata». Insomma, tra un rovescio e un temporale (anche di forte intensità, a carattere di nubifragio o accompagnati da grandine e improvvise raffiche di vento) farà capolino il sole.

Attenzione, ma non al sud che – prosegue l’esperto di 3bmeteo.com – rimarrà ai margini dell’azione ciclonica con qualche rovescio o temporale di passaggio, ma meno frequente e con maggiori momenti soleggiati rispetto al Centronord.

Quanto durerà? Fino a giovedì, come detto. Venerdì sarà una giornata più stabile, grazie ad un temporaneo aumento della pressione, con sole prevalente e pochi temporali. Ma anche questa bella parentesi sembra destinata a durare poco, perché nel weekend è atteso un nuovo peggioramento, ancora una volta al Centronord. Come sempre, quando si parla di previsioni a medio termine, si tratta solo di tendenze che dovranno essere confermate. E non sono esclusi colpi di scena vista la ‘dinamicità’ della situazione meteo di questa prima parte di giugno scoppiettante.

Niente caldo afoso, temperature a tratti sotto la media

La vera sorpresa, forse, riguarda l’asticella della colonnina di mercurio. Dopo quell’ondata di caldo grazie all’abbraccio dell’anticiclone africano, il clima è rimasto sempre ‘gradevole’. E lo sarà anche in questa seconda settimana di giugno: le massime fino a giovedì saranno comprese tra 22 e 26°C con qualche punta superiore al Sud. Nottetempo e al primo mattino il clima potrà risultare anche molto fresco con minime localmente sotto la media.

«Un rialzo termico è atteso tra venerdì e sabato con clima diurno questa volta pienamente estivo, ma caldo senza eccessi» concludono da 3bmeteo.com