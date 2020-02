Freddo risveglio per il Salento, ma nel fine settimana torna l’alta pressione

È stato un altro risveglio freddo per il Salento, costretto a fare i conti con il vento di tramontana che ha prolungato l’allerta arancione fino a domani, quando l’anticiclone dovrebbe tornare ad abbracciare l’Italia. Gli esperti, in fondo, lo avevano detto che l’inverno non sarebbe riuscito ad imporsi. E così sarà, stando alle previsioni fino al weekend.

Torna l’alta pressione

«Archiviata l’irruzione fredda di mercoledì, che ha riportato aria d’inverno e neve a quote basse su alcune zone del Centro-sud, ora rimonta l’anticiclone e la stagione invernale tornerà ad assopirsi» ha dichiarato il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Insomma, l’asticella della colonnina di mercurio tornerà a salire. Non di tanto, ma segnerà sicuramente temperature più ‘calde’ rispetto a quelle, più in linea con la media del periodo, registrate in questi giorni.

L’anticiclone, come ormai noto, è garanzia di bel tempo. Il sole sarà il protagonista indiscusso, soprattutto nel fine settimana, a parte qualche innocua nuvoletta che non porterà effetti rilevanti. Di giorno, il clima continuerà a rimanere gradevole, in particolare al Sud.

Quanto durerà?

A lungo secondo gli esperti. Leggendo le ‘tendenze’ per i prossimi 15/20 giorni, non si notano cambiamenti significativi. Questo significa che il quadro meteorologico, dai connotati poco invernali, dovrebbe restare invariato con l’alta pressione che continuerà a farla da padrona, seppur più debole e stanca. Forse, intorno alla fine del mese, potrebbe tornare un po’ di freddo. Ma ricordate, come una rondine non fa primavera così un fiocco non fa inverno. Se gennaio sarà ricordato come il più caldo di sempre in Europa, stando così le cose febbraio non sarà da meno.