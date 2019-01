Sarà un freddo Gennaio! A fine mese potrebbe tornare la neve…anche sul Salento

Le previsioni non promettono nulla di nuovo all’orizzonte. Secondo gli esperti, infatti, gennaio – iniziato all’insegna del gelo – finirà senza particolari “sorprese”: temperature rigide, inferiori alla media del periodo, piogge e temporali. Che cosa accadrà nei prossimi giorni è ancora presto per dirlo, ma se le tendenze dovessero essere confermate prima di febbraio tornerà la neve, anche sul Salento.

Intanto, la settimana che sta per iniziare si preannuncia molto ‘dinamica’ dal punto di vista meteorologico. Non mancherà nulla: piogge e temporali si alterneranno a giornate più soleggiate, mentre l’asticella della colonnina di mercurio continuerà a segnare valori bassi, tipicamente invernali. Non aiutano, i venti di Maestrale che accentuano la sensazione di freddo.

Una prima svolta si avrà da giovedì 17 gennaio, quando l’alta pressione lascerà il Belpaese permettendo l’ennesima “invasione” dell’aria gelida che farà crollare (ancora) le temperature. Il maltempo dovrebbe durare fino a domenica.

Fine mese imbiancato

Quello che più preoccupa sono le previsioni per la fine di gennaio, in concomitanza con i giorni della merla. Gli ultimi aggiornamenti parlando di una nuova irruzione di aria fredda proveniente dalla Russia che creerebbe le condizioni ideali per un nuovo peggioramento. Si tratta di previsioni suscettibili di cambiamenti, quindi vanno prese con le pinze, ma se così fosse potrebbe tornare la neve, anche sul Salento.