Aspettando il Natale con l’alta pressione, sotto l’albero un caldo anomalo come regalo

L’inverno (non quello meteorologico) comincerà il 22 dicembre con il solstizio che segna ‘ufficialmente’ l’ingresso nella stagione fredda, ma secondo le previsioni degli esperti il tempo non andrà di pari passo al calendario. Come si legge sul sito di 3bMeteo.com, infatti, un campo di alta pressione di matrice sul tropicale toccherà la Penisola, ‘regalando’ giornate soleggiate per (quasi) tutta la settimana. Le piogge, almeno al Sud, saranno soltanto una breve parentesi. Mercoledì 18 dicembre ad esempio, l’altra pressione ‘cederà’ per qualche ora permettendo al maltempo di raggiungere le regioni meridionali.

Temperature vicine ai 20 gradi

Una cosa è certa. Le correnti calde faranno salire l’asticella della colonnina di mercurio su valori superiori alla media del periodo. Insomma, le temperature saliranno di quasi 10°C in più rispetto agli ultimi giorni.

«Questo significa – si legge sul sito – che laddove ci sarà sole e poca umidità le massime potranno schizzare fino a 16-18°C sui litorali e le regioni del Sud. L’aumento sarà più contenuto al Nord, dove nubi e locali precipitazioni manterranno i termometri più bassi ma non avremo più gelate». Non è escluso che, nelle ore centrali della giornata, si possano sfiorare e superare i 20 gradi.

Dopo un novembre piovoso, ci attende una settimana di caldo, ma quanto possa durare è ancora presto per dirlo. Per riassaporare il freddo tipico della stagione “bisognerà probabilmente attendere ancora parecchi giorni“. Che tempo farà il 25 dicembre è ancora presto per dirlo, ma se le premesse sono queste….