Allerta gialla per il vento valida fino a lunedì, poi scoppierà l’estate ma non al sud

Allerta gialla nel Salento, costretto a fare i conti con forti raffiche di vento nord-occidentali. L’avviso della Protezione Civile è scattato alle 17.00 di questa terza domenica di giugno e sarà valida per le prossime 30 ore. Secondo gli esperti, lunedì sarà la giornata della svolta, quella in cui scoppierà l’estate grazie all’abbraccio dell’anticiclone che regalerà tanto sole e caldo. Anche l’asticella della colonnina di mercurio segnerà valori in linea o superiori alla media del periodo. Non tutte le regioni della Penisola beneficeranno della presenza dell’alta pressione di matrice sub-tropicale. Se il Nord e parte del centro supereranno con facilità il tetto dei 30 gradi, con punte vicine ai 35 gradi tra martedì e mercoledì, al sud la parola d’ordine sarà variabilità. O instabilità.

Secondo i metereologi, lunedì non sono esclusi ac acquazzoni sparsi tra Molise, Puglia, Lucania, bassa Campania e Calabria. Andrà meglio già a partire da martedì, quando qualche residua instabilità insisterà solamente sulle estreme regioni meridionali.

Meglio puntare sul prossimo fine settimana, anche se, secondo le tendenze, atteso un peggioramento delle condizioni che riguarderebbe, questa volta, le regioni del Nord. Si tratta solo di tendenze da confermare.