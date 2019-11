Il maltempo concede una tregua, ma tornerà con altre piogge e temporali

Il Sud può contare sulla tregua concessa dal maltempo che ha causato non pochi danni anche in Salento, dove ad essere colpita è stata soprattutto la costa orientale, da Santa Maria di Leuca a Porto Cesareo, ora impegnate nella conta dei danni.

Secondo gli esperti, questa parentesi di “quiete” durerà poco. Venerdì e sabato saranno ‘giornate tranquille’ su gran parte del Paese, salvo qualche locale residua instabilità, ma domenica è attesa sull’Italia una nuova perturbazione atlantica. L’ennesima in questo novembre in cui l’autunno ha fatto sentire tutta la sua forza.

Secondo Andrea Vuolo, meteorologo di 3bmeteo.com, il Nord dovrà fare ancora i conti con un peggioramento. «Tornerà a piovere – si legge – in mattinata sulla Liguria e il Piemonte, nel pomeriggio anche in Emilia e Toscana, dove sono attesi fenomeni anche di forte intensità e a carattere temporalesco. Il tutto sarà accompagnato da forti venti di Libeccio e Scirocco, con mari mossi o molto mossi».

Il maltempo si sposterà al centro-sud?

Le regioni meridionali, dove domenica splenderà il sole, useranno l’ombrello da lunedì, quando la perturbazione si sposterà lentamente fino al Molise e alla Campania. Non è finita. Come fa sapere Vuolo, il ‘ritorno’ dell’alta pressione regalerà al Nord una fase più stabile, mentre il Sud (Isole comprese) sarà conquistato da un insidioso vortice mediterraneo che potrà determinare una fase di maltempo con rovesci e temporali.

«Si tratta solo di tendenze…» conclude il meteorologo. Non è escluso, infatti, che il meteo riservi qualche sorpresa. Per questo, è necessario seguire gli aggiornamenti in tempo reale per sapere che tempo farà a dicembre.

Sarà confermata la prima ondata di gelo che farà crollare l’asticella della colonnina di mercurio e porterà la prima neve in bassa quota oppure le temperature si manterranno su valori ‘miti’ e piacevoli grazie all’Anticiclone che sembra intenzionato a riprendersi il Belpaese?