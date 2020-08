Sole e caldo protagonisti dell’ultimo weekend di agosto, da lunedì estate in pausa

Non è ancora arrivato il momento di salutare l’estate, meteorologicamente parlando. Quest’anno, non si può negare, almeno dal punto di vista delle temperature, la bella stagione è stata particolarmente ‘generosa’ regalando un clima “perfetto” ai turisti che non si sono dovuti preoccupare di mettere in valigia anche indumenti più ‘pesanti’.

Anche l’ultimo fine settimana di agosto sarà all’insegna del sole e del caldo, il che significa solo una cosa: tutti in spiaggia o al mare, anche nel Salento ancora affollato da molti ‘stranieri’ che hanno scelto di trascorrere le vacanze, in una delle tante località balneari dell’Adriatico e dello Ionio, proprio in questo periodo del mese.

Merito, inutile dirlo, dell’alta pressione che, soprattutto al centro-sud continuerà a regalare giornate all’insegna del sole e dell’afa. Anche le temperature saranno superiori alla media del periodo con picchi di 35/37 gradi in molte città.

Il caldo africano, però, questa volta potrebbe avere davvero le ore contate. Secondo le previsioni dei meteorologi, da domenica, al massimo lunedì bisognerà fare i conti con piogge e temporali. Sarà prima al Nord ad essere colpito dal maltempo, poi man mano peggiorerà anche sulle regioni meridionali. «Saranno possibili locali nubifragi, grandinate anche di grosse dimensioni e forti quanto improvvise raffiche di vento. Ancora in attesa il resto del Centrosud, dove piogge e temporali dovrebbero marciare tra domenica e lunedì, anche qui lasciando localmente il segno con fenomeni violenti. Questo passaggio sancirà inoltre un deciso stop al caldo estivo» ha dichiarato Edoardo Ferrara di 3bMeteo.com. Atteso anche un calo termico, uno stop al caldo insomma.

Insomma, l’autunno meteorologico, che per convenzione inizierà ufficialmente il 1° settembre, potrebbe catapultarci direttamente in un’altra stagione.

Salvo cambiamenti in itinere, non solo bisognerà cercare l’ombrello, ma anche rispolverare giubbini e giacche dall’armadio. Il clima più fresco (gli esperti parlano di calo delle temperature), infatti, spazzerà via il caldo e il ricordo di un’estate ormai agli sgoccioli.

Ma il meteo ci ha abituato ai colpi di scena, l’estate non è ancora finita.