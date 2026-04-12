Anticiclone al capolinea, torna il maltempo: piogge, temporali…e freddo!

Sta per calare il sipario su questa parentesi di estate anticipata. L’arrivo di piogge e venti più freschi ci ricorda che la primavera è una stagione di passaggio, fatta di cambiamenti improvvisi. C’è sempre un momento, in questa stagione di mezzo, in cui l’illusione dell’estate anticipata si spezza davanti alle previsioni. Secondo gli esperti, infatti, dopo giorni con sole e temperature che hanno fatto pensare alla bella stagione ormai alle porte è il momento di tirare fuori gli ombrelli e, forse, di rimandare il lavaggio dell’auto a tempi migliori: la polvere del deserto non sembra intenzionata a fare sconti.

Maltempo da lunedì: piogge, temporali e vento forte

Secondo Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com, il dominio dell’alta pressione che ha regalato giornate piacevoli, molto più che primaverili, sembra essere arrivato al capolinea. Il vero cambio di passo è atteso tra lunedì e mercoledì, quando l’assenza dell’anticiclone (che da domenica mostra i primi segni di cedimento) avrà come conseguenza un ritorno del maltempo. Il pacchetto sarà completto: piogge, temporali violenti, soprattutto al centro-sud, vento e persino la polvere del Sahara. Con l’arrivo dei rovesci, assisteremo al cosiddetto wash-out: la pioggia catturerà la polvere in sospensione trascinandola a terra. Il risultato? La classica pioggia di fango che ricoprirà auto, balconi e arredi esterni.

Calo delle temperature: giù anche di 5-8°C

Se in questi giorni le colonnine di mercurio hanno accarezzato e superato i 25°C, dalla prossima settimana l’asticella tornerà a segnare valori più consoni per il periodo. Tra lunedì e martedì le temperature caleranno anche di 5-8°C su gran parte dell’Italia. Le massime torneranno sotto i 20°C in molte città. Solo nella seconda parte della settimana si potrà assistere a un lieve rialzo, più evidente al Nord.

Non sempre il bel tempo è destinato a durare. Dopo giorni in cui l’Italia ha vissuto un assaggio di inizio estate, con sole e temperature ben oltre la media stagionale, la primavera mostra il suo volto più autentico: quello instabile, capriccioso, imprevedibile.

Meglio quindi non farsi ingannare dal sole degli ultimi giorni: l’ombrello torna protagonista, insieme a temperature più fresche e a un’atmosfera decisamente più movimentata.