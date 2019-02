“Advanced Manufacturing and Operation Management”, lunedì i primi laureati dell’indirizzo nato appena due anni fa

I primi esperti di tecnologie avanzate escono dall’Università del Salento. Lunedì 25 febbraio la prima seduta di laurea degli studenti dell’indirizzo in Advanced Manufacturing and Operation Management del corso di laurea magistrale in Management Engineering. L’opportunità formativa nasce dalla collaborazione tra l’Ateneo salentino e Avio Aereo che opera nella progettazione, produzione e manutenzione di sistemi propulsivi per l’aeronautica civile e militare.

Il corso, pensato nel 2015, ha fatto il suo debutto nel ventaglio dell’offerta formativa del polo leccese nell’anno accademico 2016/2017 e risponde ad una forte mancanza professionale nel campo delle tecnologie avanzate per cui sono richiesti profili altamente specializzati.

Gli studenti del primo ciclo di studi biennale, dopo la prima esperienza professionale che li ha visti alle prese con gli stage formativi previsti del loro percorso, si avvieranno al mondo del lavoro tra pochissimi giorni.

«Siamo lieti di aver formato questi primi professionisti delle tecnologie innovative», dice Alfredo Anglani, Presidente del consiglio didattico dei corsi di laurea di Area Industriale, «che hanno potuto avvalersi delle competenze messe a sistema da Avio Aero e Università del Salento, partner di programmi di ricerca pluriennali riguardanti il manufacturing e l’uso di software orientati alla programmazione automatica delle lavorazioni meccaniche. Diversi anche i dottorandi coinvolti, alcuni dei quali entrati, nel tempo, a far parte dello staff tecnico di Avio Aero».

«La trasformazione digitale sta cambiando e cambierà con cicli di 3-5 anni il mercato del lavoro – dice Giuseppe Avallone, Responsabile delle tecnologie dello stabilimento Avio Aero di Brindisi – ll 65% degli alunni che iniziano oggi le elementari farà un lavoro che ancora non esiste. E da noi in Avio Aero, che abbiamo iniziato a produrre con la tecnologia dell’additive manufacturing ormai più di dieci anni fa, questo futuro è già arrivato. È per questo che la creazione di nuove figure professionali nel campo della manifattura avanzata è un impegno per noi di altissimo valore, che ci consentirà di continuare a scrivere le pagine più significative dell’industria di domani. Fuori e dentro il settore aeronautico».