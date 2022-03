Gli studenti del Don Tonino Bello – Nino Della Notte per il monitoraggio civico sul territorio di Poggiardo

Sono gli studenti i ragazzi dell’IISS Don Tonino Bello – Nino Della Notte di Tricase, Alessano e Poggiardo i Paladini dei Tratturi, che hanno scelto di monitorare il progetto SAC “Serre Salentine” – Sistema Ambientale e Culturale che ha l’obiettivo di superare l’idea di un Salento povero, desertificato e arido. È attraverso la piattaforma ASOC ( AScuola di OpenCoesione) che gli studenti delle classi 2A, 4AA e 4AD del Liceo artistico di Poggiardo svolgeranno le ricerche sul SAC.

Al centro del progetto c’è l’esigenza di rivalutare tutti gli elementi naturalisti e culturali per valorizzare le tradizioni salentine in un contesto nuovo e attuale.

L’obiettivo del progetto è quello di sperimentare forme integrate di fruizione dei beni culturali sulla base delle peculiarità del territorio le cui risorse, distribuite in maniera puntiforme e di interesse prettamente locale, possono rappresentare un’attrattiva turistica e produttiva funzionale allo sviluppo. Al progetto sono annessi diverti interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico che vede il coinvolgimento di 16 comuni di cui Poggiardo è capofila.

Il progetto

Nella prima fase progettuale, il comune di Poggiardo ha installato una postazione di bike sharing acquistando 100 biciclette, oltre a dotarsi di un pulmino per il trasporto e l’assistenza al servizio. Nella seconda fase del progetto, invece, è stata creata una rete di collegamento tra itinerari turistici consultabili in forma cartacea e digitale, con l’installazione di una biglietteria unica, collegata ad altri servizi del territorio (alberghi, ristoranti, centri d’interesse). Nell’ultima fase sono stati inseriti nel sistema interventi di recupero e valorizzazione non solo sul territorio di Poggiardo, ma anche nei comuni limitrofi, sono state avviate inoltre alcune collaborazioni con attività già in essere come laboratori archeologici accessibili anche alle scuole.

Il progetto ha promosso e tutelato l’identità, l’integrità e l’unitarietà delle risorse locali. Negli ultimi anni il territorio ha beneficiato di un significativo aumento di visitatori. L’incremento turistico ha portato alla nascita di alberghi diffusi e di nuovi servizi legati alla ristorazione, incentivando l’economia del territorio. Il SAC attrae un nuovo tipo di visitatore interessato maggiormente al patrimonio culturale e ambientale. Poggiardo ha ampliato così il suo potenziale attrattivo, richiamando un turista di nicchia (storico-naturalista, straniero, over 60) e stimolando la conoscenza dell’entroterra salentino, meno conosciuto ma non per questo meno interessante.