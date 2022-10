Sportello di Comunità, giornata di incontro tra i partner del progetto targato Anteas

Presentato il 2 ottobre scorso in occasione della Festa dei Nonni, lo Sportello di Comunità nasce con l’intento di realizzare un vero e proprio hub sociale in grado non solo di dare informazioni ai cittadini più anziani ma di diventare anche luogo di aggregazione e socializzazione per costruire una rete solidale di prossimità. E’ questo il progetto di Anteas Lecce in collaborazione con la Fnp del Salento, il sindacato dei pensionati della Cisl. Giornata di incontro quella di oggi della rete dei partner che hanno avuto modo di affinare il proprio contributo all’idea progettuale. Presenti: Comune di Lecce, Ordine dei Farmacisti della provincia di Lecce, OPI – Ordine Professionale degli Infermieri, CIVES – Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria, Fai Cisl di Lecce, Associazione SalentumTerrae.

La nostra società fa i conti con l’invecchiamento ma sembra non prepararsi nel migliore dei modi. Eppure uno dei processi di maggior rilievo in corso nei paesi industrializzati è l’invecchiamento demografico. Entro il 2050, si prevede che più di un quarto (27%) della popolazione europea avrà 65 anni o più (WHO, 2019). Sia in Italia, considerato uno dei paesi più vecchi al mondo, che in Europa, i cittadini anziani rappresentano una fascia consistente di popolazione poiché le aspettative di vita per donne e uomini sono sensibilmente aumentate.

Occorre per questo dare vita a progetti di ricaduta sociale che siano in grado di essere un punto di riferimento per l’area territoriale in cui si radicano.

Lo Sportello di Comunità intende realizzare un front office informativo (si daranno informazioni sui servizi del territorio diretti alla terza Età: dove curarsi, come chiedere le agevolazioni fiscali, come accedere ai servizi, ecc.); uno sportello di prevenzione e invecchiamento attivo attraverso l’organizzazione di incontri con professionisti della salute e del benessere psicofisico; un orto sociale (da qui la presenza di Fai Cisl con il suo segretario generale provinciale Gianluigi Visconti) e mercatini di prossimità; vari laboratori d’arte e passeggiate di comunità.

Insieme ai referenti delle associazioni in rete (Domenico Di Tolla per l’Ordine dei Farmacisti, Michele Fortuna per Opi, Anna De Carlo e Donato De Siena per Salentum Terrae, hanno coordinato l’incontro il Segretario generale della Cisl di Lecce Ada Chirizzi, il Segretario Generale di Cisl Fnp Lecce Antonio Zippo, il presidente di Anteas Lecce, Romeo Delle Donne, la progettista Raffaella Arnesano.