Dai Lions Lecce parte l’iniziativa benefica “Project Bag”

E’ partita in questi giorni da Lecce un’iniziativa benefica ideata dal Lions club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini che ha raccolto molto interesse e che prende il nome di “Project Bag”.

A spiegare il progetto è il Presidente, la Prof.ssa Sarah Siciliano: “Tale iniziativa ha il compito di intercettare nuovi sponsor per finanziare i tanti progetti benefici sposati dal nostro club. L’idea è semplice: chiunque può finanziare anche un piccolo progetto tra quelli che abbiamo a disposizione, con offerte che possono partire da 400/500 euro. In cambio, lo sponsor riceverà dal club borse griffate con il logo del nostro club Lions insieme al proprio nominativo o al logo dell’azienda finanziatrice indicata come ‘main sponsor‘. Ma non solo. Sui nostri canali istituzionali e social pubblicheremo i progetti realizzati e i nostri ringraziamenti allo sponsor”.

Continua la Prof.ssa Siciliano “Siamo partiti da qualche giorno con il progetto pilota insieme al nostro primo sponsor, il Centro Studi Sances, grazie al quale abbiamo finanziato l’acquisto di materiale scolastico per bambini in difficoltà economica (si veda la foto della borsa Lions insieme al logo dello sponsor) e nelle prossime settimane avvieremo altre iniziative con nuove aziende pronte a finanziare nuovi progetti. La speranza è quella di stare vicini a chi ha più bisogno, soprattutto in questo periodo di festività”.