Pronto Soccorso dei Poveri compie 6 anni, una festa per tutti

Sei anni di impegno costante al servizio dei più bisognosi. Il Pronto Soccorso dei Poveri, l’associazione salentina guidata da Tommaso Prima, raggiunge un importante traguardo e lo celebra con una grande festa aperta a tutta la comunità.

Lunedì 9 settembre, a partire dalle ore 20:00, presso la sede di via Machiavelli a Lecce, l’associazione invita tutti coloro che hanno bisogno di un sostegno a partecipare a una serata all’insegna della solidarietà e del buon cibo.

Lasagne freschissime preparate dagli chef del Ristorante ‘Don Totò’ di Salvatore Barba, dolci e spumante saranno offerti gratuitamente a tutti i partecipanti. Un’occasione per ringraziare quanti in questi anni hanno collaborato con l’associazione e per rafforzare il legame con il territorio.

“Sono passati sei anni da quando abbiamo iniziato questo percorso – dichiara Tommaso Prima, presidente dell’associazione – e siamo orgogliosi di aver potuto aiutare tante persone in difficoltà. Questa festa è un modo per ringraziare tutti coloro che ci sostengono e per invitare nuovi volontari a unirsi a noi”.

Per partecipare alla festa è consigliabile prenotare chiamando il numero 3469537000.

Il Pronto Soccorso dei Poveri è un punto di riferimento fondamentale per le persone in difficoltà a Lecce e provincia, offrendo assistenza medica, alimentare e sostegno psicologico. L’associazione opera grazie al contributo di volontari, donazioni e collaborazioni con enti pubblici e privati.

Pronto Soccorso dei Poveri: un pane di solidarietà per le famiglie in difficoltà. Al via una nuova iniziativa

L’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri lancia un nuovo appello alla generosità della comunità. A partire da oggi, l’organizzazione si impegna a raccogliere pane fresco, friselle, tarallini e grissini per distribuirli alle famiglie del territorio che versano in condizioni di difficoltà economica.

Un’iniziativa che mira a portare un po’ di sollievo sulle tavole di chi ha meno, garantendo un alimento base e simbolo di convivialità.

Chi può contribuire?

Possono partecipare tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo: panifici, forni, supermercati e privati cittadini. Ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza.

Come donare?

Per informazioni su come e dove consegnare i prodotti, è possibile contattare direttamente l’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri al seguente recapito telefonico: 346.9537000.

Un gesto semplice, un grande aiuto

Donare pane significa donare un sorriso, un gesto di vicinanza e solidarietà verso il prossimo. L’Associazione ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno aderire a questa importante iniziativa.