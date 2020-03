Il Pronto Soccorso dei Poveri sbarca a Roma. Stefania Marzi responsabile della sede della Capitale

L’associazione Pronto Soccorso dei Poveri arriva nella Capitale. A dare l’annuncio il responsabile Tommaso Prima. Da ieri Stefania Marzi, ricercatrice del Cnr, sarà la responsabile della sede di Roma.

Il sodalizio, nato su input dell’operatore sociale di Trepuzzi che ha voluto impegnarsi in prima persona dinanzi agli effetti del dilagare della crisi che attanaglia il nostro Paese ormai da anni, comincia dunque a radicarsi in Italia.

L’obiettivo è quello di creare una rete in grado di far fronte alle necessità che aumentano ogni giorno. Bisogni che hanno a che vedere con il vivere quotidiano, perché ciò che manca a tante persone è proprio lo stretto necessario per campare.

Ma l’associazione non si ferma solo a questo, ovvero alle campagne alimentari e alla consegna di generi alimentari a chi non arriva nemmeno alla seconda settimana del mese con quel poco che guadagna. Quando mancano i soldi ci si priva di tutto, infatti, anche delle visite mediche specialistiche necessarie.

Per questo il Pronto Soccorso dei Poveri nei mesi scorsi ha siglato un protocollo d’intesa con l’Ordine dei Medici della provincia di Lecce per venire incontro a chi non può permettersi nemmeno le cure mediche, contando sul buon cuore dei camici bianchi.

Insomma tante sono le iniziative che partite dal Salento adesso possono sbarcare anche a Roma grazie all’attività di coordinamento di Stefania Marzi e poi da lì in tante altre città dello Stivale. Un tentativo di fare solidarietà diffusa contando soprattutto sulla generosità dei benefattori, senza i quali nulla sarebbe possibile e senza i quali questo paese starebbe messo davvero male.