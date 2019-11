‘Un dottore per amico’, visite specialistiche gratis per chi ha bisogno. Iniziativa dell’Ordine dei medici e del Pronto Soccorso dei Poveri

Quando i soldi scarseggiano o mancano del tutto ci si priva di ogni cosa. Oltre al cosiddetto superfluo, che si fa presto a ‘tagliare’, si rinuncia anche al necessario, a ciò a cui non si dovrebbe mai rinunciare. Stiamo parlando delle visite mediche e talvolta anche dell’acquisto dei medicinali. Sempre più si rimanda la visita allo specialista, l’appuntamento con il dentista, l’acquisto di un farmaco particolare. Si rimanda, si procrastina, si aspettano tempi migliori, quando ci sarà una disponibilità tale che consenta di fare quel passo e…quella spesa.

Ne incontra tante di persone che vivono queste situazioni Tommaso Prima, il responsabile del Pronto Soccorso dei Poveri. Ne incontra molti di più di quanto si possa pensare, perché la povertà vera esiste, esiste eccome ed è più vicina di quanto si voglia immaginare. A venire incontro a queste donne e a questi uomini in difficoltà l’Ordine dei Medici della provincia di Lecce, impegnato in questi ultimi mesi in tante campagne di comunicazione e sensibilizzazione finalizzate a far capire che i camici bianchi sono accanto ai cittadini, dalla stessa parte della barricata nelle lotte per affermare un diritto pieno alla salute. Non sono la controparte, sono gli alleati e verso di loro bisogna coltivare la fiducia e il rispetto.

Si sono stretti la mano Donato De Giorgi, presidente dell’Ordine e Tommaso Prima referente del Pronto Soccorso dei Poveri e hanno sottoscritto il progetto ‘un dottore per amico’. Di cosa si tratta? Stiamo parlando di una grande iniziativa sociale che parte il 1° dicembre e termina a fine anno. Le persone indigenti, che non hanno la possibilità di pagarsi un controllo medico potranno effettuare visite specialistiche gratuite chiamando il numero del pronto soccorso dei poveri, ovvero il 3469537000.

Al progetto stanno aderendo tanti medici e grazie all’Ordine si potranno indirizzare le persone al professionista più adeguato che ha dato la propria disponibilità, senza dover pagare nulla. Oncologi, ortopedici, chirurghi e tanti altri ancora sono pronti ad un gesto di altruismo perché una comunità diventa tale solo e soltanto se è pervasa da un sentimento vero di generosità.