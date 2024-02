Invecchiamento attivo, a Campi Salentina e Novoli la seconda tappa del progetto ‘Argento Vivo’

Prosegue con il secondo appuntamento a Campi Salentina il progetto sull’invecchiamento attivo ‘Argento vivo, percorsi di active ageing’, costituito dalla rete di partenariato composta da Anteas Lecce, Cisl Fnp Lecce, Spi Cgil Lecce, Auser Lecce, G.V.P.C. Anps Lecce, Gruppo di Cammino ‘Camminando…Insieme’, Fondazione di Comunità del Salento nell’ambito dell’Avviso Pubblico emanato per la presentazione di specifici progetti di prevenzione sul territorio della Asl di Lecce finalizzati alla ‘promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute’.

Seconda tappa dell’iniziativa, come dicevamo, sabato 24 febbraio 2024, a Campi Salentina, alle ore 16.00, presso la Sala Don Pietro Serio presso il Municipio sito in Piazza Libertà con la presentazione del progetto alla comunità. Dopo i saluti del Sindaco Alfredo Fina seguiranno gli interventi di Romeo Delle Donne, presidente di Anteas Lecce, della fisioterapista Lorena Spalluto che relazionerà su ”Attività fisica e prevenzione nell’invecchiamento attivo’ e della nutrizionista Lucrezia Perrone che interverrà su ‘La nutrizione per l’invecchiamento attivo’.

Al termine dei lavori è prevista una passeggiata con guida turistica nel centro storico di Campi Salentina.

A seguire, martedì 5 marzo la seconda tappa nell’Ambito Socio Sanitario di Campi Salentina: alle ore 16.00 si effettuerà una passeggiata nel centro storico della bella cittadina del Nord Salento con visita guidata al Museo delle Tabacchine e alle 17.00 un coinvolgente show cooking.

Sabato 9 marzo, terza tappa di Argento Vivo presso ‘Tenuta Quattro Pizzure’ a Novoli. Start alle ore 16.00 con una passeggiata e visita della tenuta e della masseria didattica e a seguire prima show cooking e poi lezione di pizzica a cura del gruppo Nachiru.

L’evento è patrocinato dai Comuni di Campi Salentina e Novoli.

L’organizzazione consiglia la prenotazione delle passeggiate allo 0832.311736 o al 327.8797287, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00.

Il progetto Argento Vivo – percorsi di active ageing è stato presentato nei giorni scorsi presso il Polo Didattico dell’Asl di Lecce in occasione della Giornata di Promozione dell’Invecchiamento Attivo nella Asl di Lecce, alla presenza del Direttore dell’Asl di Lecce Stefano Rossi, della Direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, Valentina Romano, del direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Lecce, Alberto Fedele, della Direttrice Uosvd Comunicazione Istituzionale dell’Asl di Lecce, Sonia Giausa, dei Dirigenti Medici del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Lecce, Valerio Aprile e Stefania Di Noia.