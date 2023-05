L’assistenza socio-sanitaria in Oncologia, la Lilt di Lecce organizza un convegno

Accendere i fari dell’attenzione sociale sull’importanza dell’assistenza domiciliare oncologica nella continuità assistenziale ospedale-territorio, provando a porre l’accento anche sull’aspetto sociale della questione. Con questa importante finalità, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Lecce, in collaborazione con l’Asl e con la Pia Fondazione di Culto e Religione “Cardinal Giovanni Panico” organizza il convegno su “L’assistenza socio-sanitaria in Oncologia”.

L’evento si terrà sabato 27 maggio a Lecce, a partire dalle ore 9.00, presso il Polo didattico dell’Asl di Lecce sito in via Miglietta, 5 (aula 1), in occasione della XXII Giornata nazionale del Sollievo.

“Il prendersi cura del malato oncologico nello stadio terminale della malattia – afferma il presidente della Lily di Lecce Carmine Cerullo – richiede professionalità e sensibilità e uno sforzo congiunto tra istituzioni e associazioni per migliorare la qualità di vita non solo dei pazienti, ma anche dei loro caregiver. Nel convegno cinsi soffermerà sul ruolo e sull’esperienza trentennale della Lega contro i tumori di Lecce con il servizio gratuito di Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO) erogato in convenzione con l’Asl di Lecce nell’area centro-sud Salento, grazie a 3 equipe medico-infermieristiche e al supporto dello psicologo, cui si aggiunge l’altrettanto fondamentale servizio di supporto sociale per la famiglia del malato terminale, fornito dal nostro personale volontario adeguatamente formato”.

Organizzazione dei lavori convegnistici

Il convegno sarà coordinato dal responsabile scientifico della Lilt di Lecce, Giuseppe Serravezza. Ai saluti di Stefano Rossi, direttore generale Asl Lecce, Antonio Bray, direttore sanitario Asl Lecce e Pierangelo Errico, direttore sanitario ospedale “Panico” di Tricase, seguirà l’’introduzione del presidente della Lilt di Lecce, Carmine Cerullo.

Relazioneranno:

– Silvana Leo, direttore Uoc Oncologia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce su “La continuità assistenziale per il malato oncologico”;

– Emiliano Tamburini, direttore Uoc Oncologia dell’ospedale “Panico” di Tricase ed Evelina Pedaci, responsabile dell’ Hospice di San Cesario di Lecce su “Le cure palliative e il ruolo dell’Hospice”.

Seguirà un focus sul servizio gratuito di Assistenza Domiciliare Oncologica (Ado) per i pazienti terminali erogato dalla Lilt di Lecce. A parlarne saranno:

– Antonella Elia, direttore Uosd Oncologia dell’ospedale “Ferrari” di Casarano;

– Silvia Errico, psicologa della Lilt di Lecce;

– Preziosa Portoghese, responsabile della Delegazione Lilt di Gallipoli.