Proposta di nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana per il senologo salentino Luigi Manca: ‘L’esempio di una vita dedicata all’aiuto’

Un gesto di profonda riconoscenza e ammirazione ha preso forma nel cuore del Salento, dove è stata ufficialmente inoltrata al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, la proposta di nominare il rinomato chirurgo senologo salentino, Dott. Luigi Manca, come Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI).

L’iniziativa è stata promossa da Tommaso Prima, presidente del Pronto Soccorso dei Poveri, un’associazione di beneficenza che da anni opera con dedizione nel territorio salentino per sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.

La motivazione: un impegno sociale e medico senza confini

A sostegno della richiesta di attivazione dell’iter per l’onorificenza, Tommaso Prima ha fornito una motivazione toccante e dettagliata, che dipinge il Dott. Manca non solo come un professionista eccellente, ma come un vero e proprio pilastro di solidarietà per la comunità.

“per aver nel corso degli anni aiutato e curato gratuitamente tantissime persone in grave stato di bisogno e di aver soccorso materialmente innumerevoli famiglie con bambini in severo stato di carenza assistenziale appartenenti all’associazione Pronto Soccorso dei Poveri di cui il dott. Luigi Manca è presidente onorario.”

Questa dichiarazione sottolinea l’eccezionale impegno del Dott. Manca, che ha saputo coniugare la sua alta professionalità medica con un’incessante attività filantropica. L’aiuto fornito va oltre la sfera sanitaria, estendendosi al supporto materiale per nuclei familiari in condizioni di estrema fragilità economica e sociale.

Un riconoscimento al valore umano e professionale

Il Dott. Luigi Manca è una figura nota nel panorama medico salentino, stimato per la sua competenza in senologia e chirurgia. Tuttavia, è il suo ruolo di Presidente Onorario del Pronto Soccorso dei Poveri e la sua opera silenziosa a favore degli ultimi a renderlo un candidato di spicco per l’alta onorificenza.

La nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana è destinata a coloro che si sono distinti per altissime benemerenze e per servizi resi alla Nazione, sia nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia, sia nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari. L’operato del Dott. Manca, che ha messo il proprio talento e tempo al servizio del prossimo più bisognoso, incarna perfettamente lo spirito e i valori di solidarietà e cittadinanza attiva che l’Ordine al Merito intende premiare.

La comunità salentina attende ora con speranza la valutazione della proposta da parte del Quirinale, vedendo in questo potenziale conferimento un giusto tributo a una vita spesa per il bene comune, un esempio luminoso di come la medicina possa essere veicolo di profonda umanità e giustizia sociale.