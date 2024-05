Tutela degli animali e decoro urbano, a Galatina sottoscritto un protocolla tra Comune e Guardie Zoofile

Nei giorni scorsi è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Galatina e le Guardie Zoofile del N.O.G.R.A. Lecce, che hanno iniziato a operare sul territorio comunale a partire da questo mese.

“L’iniziativa, fortemente voluta dal sottoscritto e dal Sindaco Fabio Vergine – spiega il Consigliere Diego Garzia, delegato a Polizia Locale e Randagismo – nasce dalla necessità di agire sotto diversi profili. Le operazioni di controllo e verifica saranno prioritariamente preordinate alla tutela degli animali, talvolta detenuti in maniera poco consona alle loro esigenze e in condizioni poco legittime, in relazione ad esempio alla presenza di catene, all’esposizione a sole ed intemperie, alla malnutrizione ed allo stato di salute.

Verificheranno la presenza del microchip e di tutte le prescrizioni previste dalla legge per la tenuta degli animali da compagnia nei luoghi pubblici, come la museruola, il guinzaglio ed il kit per le deiezioni.

Proprio in tal senso – continua il Consigliere Garzia – l’amministrazione comunale intende incidere con forza sulla cattiva abitudine della mancata raccolta delle deiezioni canine che, soprattutto con la calura estiva, rendono indecorosi e poco piacevoli i percorsi cittadini urbani ed i nostri spazi verdi, in special modo dove giocano i bambini e passeggiano le famiglie. L’attività delle Guardie Zoofile, secondo il nostro intendimento, punterà dapprima ad estrinsecarsi in una opera di sensibilizzazione della cittadinanza sulla corretta tenuta degli animali, avendo tutti a cuore la loro tutela.

Inoltre, le Guardie Zoofile saranno a disposizione di tutti i Galatinesi che vorranno informarsi circa le norme poste a tutela dei loro animali ed indicheranno i giusti comportamenti da tenersi, al fine di non incappare nelle sanzioni previste dalla legge”.