Stabilizzati 60 lavoratori socialmente utili in Provincia, questa mattina le firme

“La tutela del lavoro e la valorizzazione del personale dipendente sono stati in cima agli obiettivi di governo che ci siamo prefissati. È un momento di festa per tutti”, è questo il commento a caldo del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, al termine della firma dei primi contratti di assunzione a tempo indeterminato e parziale per 60 lavoratori socialmente utili stabilizzati dall’Ente.

Questa mattina, infatti, il numero uno di “Palazzo dei Celestini” ha voluto partecipare a questo momento.

Nello specifico 32 ex lsu hanno apposto la propria firma sui contratti di lavoro. Presenti anche il dirigente del Servizio Risorse umane e Pari opportunità Pantaleo Isceri e la responsabile dell’Ufficio trattamento giuridico del personale Francesca Carano, che hanno seguito tutta la procedura di stabilizzazione delle unità lavorative e avviato la selezione del personale alla fine dello scorso anno. Domani, sarà la volta degli altri ex Lsu, per un totale di 60 lavoratori assunti definitivamente.

La Provincia di Lecce ha chiuso così una vicenda di precariato e incertezza durata 25 anni, che ha coinvolto tante donne e uomini, appartenenti alla cosiddetta “platea storica” degli Lsu. Un risultato raggiunto grazie all’impegno profuso per cogliere le opportunità in materia previste dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha introdotto misure volte a favorire l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili.

“Rimango fiducioso rispetto all’impegno che la Regione Puglia ha assunto di trasferire risorse finalizzate all’incremento del monte ore di questi lavoratori. Si tratta di una battaglia di dignità a cui la Regione è chiamata a dare il suo contributo”, conclude Minerva.