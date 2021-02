Puglia, rettificati i dati: da giovedì si passa in zona gialla

Adesso è ufficiale: la Puglia tornerà in zona gialla a partire da giovedì 11 febbraio 2021. Lo rende noto il Ministero della Salute che, sulla base dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia riunitasi a seguito della rettifica dei dati da parte della Regione, ha firmato un’ordinanza in che porta in area gialla la Puglia.

La ‘rettifica’ dei dati ha riguardato la situazione dei posti letto destinato ai pazienti covid in Regione. Come spiegato nei giorni scorsi, infatti, la situazione resta sotto controllo a tal punto che la massima autorità governativa, valutato il potenziamento dei posti letto in numerosi e strategici presidi ospedalieri del territorio, ha dato il suo assenso alla zona con meno restrizioni.

Più posti letto nelle terapie intensive

Inizialmente si parlava di un genericoerrore dei conteggi ma in realtà si tratta di un conteggio nuovo che tiene conto del potenziamento dei posti letto nelle terapie intensive. Nel leccese oltre al Vito Fazzi, aumentano anche i posti del reparto di malattie infettive di Galatina, un ospedale che lavora incessantemente fin dalla fine del mese di febbraio dell’anno scorso.

Il ritorno in zona gialla ridà ora respiro ad un territorio che almeno in alcune province (Lecce e Brindisi) presenta un quadro epidemiologico con numeri ben al di sotto della media nazionale.