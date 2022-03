Pugliacommercio, è on line il marketplace di Federaziende per i piccoli esercenti pugliesi

Consentire ai piccoli commercianti e agli esercenti titolari di attività di prossimità di avere le stesse prospettive di crescita e di sviluppo di chi può contare sulle vetrine virtuali internazionali e sui grandi siti di e-commerce. E’ nato proprio con questa finalità il progetto #Pugliacommercio realizzato dal Cat di Federaziende con il patrocinio della Camera di Commercio di Lecce.

Così è on line da mercoledì 30 marzo il sito www.pugliacommercio.com grazie al quale sarà possibile effettuare i primi acquisti di prodotti venduti da operatori pugliesi. Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella Sala Conferenze di Federaziende, l’organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa sita in via Leverano 78/B a Carmiano. Presenti all’evento Eleno Mazzotta, Segretario Generale della Confederazione, Gennaro Capoccia, Presidente Onorario Ebin, Alessandro Miglietta, Presidente del Consorzio Fidi e Simone Resinato, Responsabile del Centro Assistenza Tecnica.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di quella che appare a tutti gli effetti una grande opportunità per una fetta rilevante di operatori commerciali, si è analizzato l’andamento del mercato nazionale dell’e-commerce e le strategie d’impresa dei colossi del settore, Amazon in primis. Ciò al fine di illustrare un progetto che nasce con l’intento di creare nuove opportunità di mercato per gli operatori pugliesi e nel contempo di promuovere unitariamente l’immagine del Salento. Una iniziativa che darà un’occasione in più agli esercenti che, cosa non di poco conto, non dovranno sostenere nessun costo fisso per aderirvi.

Ad oggi sono 30 gli operatori che espongono i loro prodotti nella vetrina virtuale creata da Federaziende e che hanno aderito all’iniziativa dopo aver ricevuto la giusta formazione al termine di un corso di 32 ore, suddiviso in 11 moduli teorici e con una parte pratica in cui si è spiegato ai partecipanti come curare l’immagine dei propri prodotti e come fotografare e pubblicare on line i beni soggetti alla rivendita.

La prossima finestra formativa sarà aperta il prossimo 4 aprile.

Info

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 0832.606488 oppure alla mail: federaziende@libero.it.