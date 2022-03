PugliaCommercio, presto online il primo marketplace della Puglia per i piccoli negozi di vicinato

Chi l’ha detto che delle infinite potenzialità del commercio elettronico possano beneficiarne solo le grandi catene e non i piccoli negozi di vicinato che sono l’ossatura dell’economia salentina? Per scongiurare questa fake, il Cat di Federaziende ha dato vita ad un progetto, denominato #PugliaCommercio, che consentirà a tanti piccoli esercizi commerciali salentini di entrare in un sistema collaudato di commercio elettronico in grado di far aumentare vendite e introiti.

Così il 30 marzo prossimo sarà online il primo marketplace della Puglia che promuoverà i prodotti venduti all’interno degli esercizi di vicinato del territorio ed anche l’immagine della Regione. Si porta a compimento, insomma, l’iniziativa che era stata lanciata il 16 dicembre scorso in occasione dell’VII Meeting Annuale di Federaziende al grido di ‘Uniti si vince’.

Per essere padroni di questo avvincente sistema di promozione, gli esercenti che hanno subito aderito all’iniziativa hanno dovuto frequentare un corso di formazione di 32 ore, suddiviso in 11 moduli teorici e con una parte pratica in cui si è spiegato ai partecipanti come curare l’immagine dei propri prodotti e come fotografare e pubblicare on line i beni soggetti alla rivendita.

Proprio nella giornata di ieri, in un apposito evento organizzato pressol’Hilton Garden Inn di Lecce, sono stati consegnati gli attestati di frequenza ai corsisti che hanno terminato di frequentare il primo corso di formazione professionale sul commercio elettronico organizzato da Federaziende con il Patrocinio della Camera di Commercio di Lecce.

Nell’occasione si è proceduto alla sottoscrizione dei primi contratti con imprenditori del territorio che hanno deciso di aderire al Progetto #PugliaCommercio.

Gli attestati sono stati rilasciati alla presenza del Presidente di Federaziende Eleno Mazzotta, del Presidente Simona De Lumè e del Cat Federaziende rappresentato da Simone Resinato. La Regione Puglia è stata presente con la Presidente del Consiglio Loredana Capone alla quale è stata anche donata la prima targa recante il logo #PugliaCommercio a simboleggiare l’unità tra Imprenditori, Organizzazioni Datoriali e Istituzioni.

Al via il secondo corso di formazione

Partirà il prossimo 4 aprile la seconda edizione del corso, sempre gratuita per gli artigiani e i commercianti. Il boom di domande al primo appuntamento formativo non ha consentito, infatti, di soddisfare tutte le richieste.