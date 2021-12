‘Uniti per creare valore’, Federaziende lancia il progetto #PugliaCommercio. Sold out all’VIII Meeting

‘Siamo la confederazione maggiormente rappresentativa delle Piccole e Medie Imprese del Salento‘. E’ da questo dato di partenza che Federaziende ha voluto iniziare il suo VIII Meeting Annuale in cui è stato lanciato il progetto #PugliaCommercio e sono stati promossi i servizi del Cat e del Cofidi. Gremita in ogni ordine di posti la Sala Carlo V dell’Hilton Garden Inn di Lecce, a tesimonianza di una grande partecipazione degli associati.

‘Gli strumenti per la ripresa post-covid: Cat – Cofidi – #PugliaCommercio‘, questo il titolo dell’evento organizzato con il patrocinio dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce.

Proprio il nuovo progetto di commercio elettronico #PugliaCommercio è stato il tema centrale della serata che Eleno Mazzotta, Segretario Generale Nazionale di Federaziende e Simone Resinato, coordinatore dell’iniziativa, hanno illustrato ai commercianti, agli artigiani e ai professionisti presenti in sala. Troppo spesso si dice, infatti, che le nostre PMI corrono il rischio di rimanere escluse dal grande business del commercio elettronico, pur avendo tutte le credenziali per ben figurare e raggiungere i potenziali avventori in ogni parte del Paese e del mondo. Bene, Federaziende ha voluto creare una possibilità in più, uno strumento in più, un’arma in più nel grande universo della competizione globale.

Di cosa si tratta? Semplice: il Cat di Federaziende ha realizzato un rivoluzionario software informatico collegato ad un sito internet che può essere raggiunto con collegamento da pc o da cellulare tramite delle normali chiavi d’accesso. Bene: ogni operatore del settore commercio e dell’artigianato che aderirà al progetto potrà effettuare attività di commercio elettronico senza il sostenimento di alcun costo fisso.

In che modo? Dunque: gli artigiani e i commercianti, che aderiranno al progett,o anche tramite i loro commercialisti e consulenti del lavoro se convenzionati con Federaziende, saranno dotati di una targa in plexiglass da affiggere sulla parete esterna dell’esercizio e di scatole a nastro e logo unitario per la predisposizione del pacco da inviare al cliente che ha realizzato l’acquisto on line. La spedizione verrà curata dal corriere Bartolini (BRT).

A gennaio 2022 partirà il primo corso di formazione al quale è possibile iscriversi contattando Federaziende allo 0832.606488 o via email: federaziende@libero.it.

Il logo dell’iniziativa è stato già registrato presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Lecce.

Nel corso della serata, aperta dai saluti del Presidente dell’U.G.D.C. di Lecce, Marco Antonio de Franco, i lavori congressuali sono stati coordinati dal Presidente Regionale di Federaziende Commercio, Angelo Bramato.

Particolarmente seguita la relazione annuale sull’andamento economico del Presidente Nazionale di Federaziende Simona De Lumè, che ha evidenziato come tra le cause del deludente andamento della produttività ci sia l’incapacità di cogliere le molte opportunità legale alla rivoluzione digitale.

Il Presidente del Cofidi Federaziende, Alessandro Miglietta, ha illustrato i servizi promossi dal Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi dell’Organizzazione e dal C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica).

‘Lanciamo questa sera l’idea di un nuovo Sindacato d’Impresa – ha detto a conclusione del meeting il Segretario Generale della Confederazione, Eleno Mazzotta -, un sindacato che partecipa al business con gli imprenditori associati: uniti per creare valore!’