Quelli del ‘70 sanno cosa fare, i 50enni di Ruffano e Torrepaduli raccolgono 5mila euro per l’ospedale di Casarano

Avevano fatto le cose in grande i cinquantenni di Ruffano e Torrepaduli. A gennaio avevano dato vita ad un gruppo su Facebook che si area allargato giorno dopo giorno, con l’idea comune di darsi appuntamento in estate con una bella festa per salutarsi e ricordare i bei tempi. Il coronavirus ha cambiato gli scenari e il clima di goliardia: difficile che per quest’anno ci si possa incontrare tutti insieme per un party memorabile.

Ecco allora che l’idea della festa si è trasformata in un progetto di solidarietà; così il gruppo Quelli del 1970 – I Cinquantenni di Ruffano e Torrepaduli ha dato vita ad una raccolta fondi che ha portato all’emissione di un bonifico di 5.389,48 euro a favore esclusivo del Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale ‘F. Ferrari’ di Casarano.

Non sarà la stessa gioia che si sarebbe provata in estate a ritrovarsi tutti insieme, ma non c’è ombra di dubbio che la generosità dia comunque tanta soddisfazione.

Il gruppo, come dicevamo, era nato a gennaio con l’idea di raggruppare i nati a Ruffano e Torrepaduli nel 1970, per celebrare, con una grande festa estiva, il traguardo dei 50 anni. In poco tempo, si sono ritrovati vecchi compagni e compagne di scuola, tra chi è rimasto nel territorio e chi invece si è trasferito in Francia, Germania Polonia, Inghilterra, Nord Italia. E’ stata un’entusiasmante corsa al riconoscersi attraverso vecchie foto di classe, di comunioni o cresime, di passaparola.

L’emergenza Covid-19 si è abbattuta su tutti gli iscritti al gruppo, tra vite che cambiano, perdita del lavoro, preoccupazione per chi ha più bisogno. Ecco allora che è scattato il desiderio di rendersi utili, di unire queste forze ritrovate in un’azione comune. In poco tempo si è organizzata una raccolta fondi da destinare alla ASL e in particolare al Reparto di Terapia Intensiva riaperto presso l’Ospedale Ferrari di Casarano, proprio dove molti di loro sono nati. La loro festa dovrà essere rimandata, ma questo no, questo non poteva essere procrastinato.