La perdita del lavoro e la depressione, si accende la macchina della solidarietà per Tony. La raccolta alimentare del Pronto Soccorso dei Poveri

Dalla perdita del lavoro alla depressione è stato un attimo per Tony (nome di fantasia), 54 anni, di Lecce. La sua storia è finita negli appunti di viaggio del Pronto Soccorso dei Poveri che ogni giorno prova a rispondere alla richiesta di aiuto di chi non ce la fa.

‘Tony si sta lasciando andare – racconta a Leccenews24 Tommaso Prima, il presidente dell’ associazione -. Non mangia da tre giorni perché non ha disponibilità economiche sufficienti per andare a fare la spesa. Gli abbiamo proposto di andare alla Caritas, perché lì certamente un pasto l’avrebbe trovato a pranzo e a cena. Ma niente…Antonio ha il suo senso della dignità che gli impedisce di chiedere. Lo sappiamo bene che è sbagliato ma noi abbiamo il dovere di fare i conti con la sensibilità di ciascuno e rispettarla!’.

Così è partita l’ ennesima richiesta di aiuto, l’ennesima raccolta alimentare del Pronto Soccorso dei Poveri. Chiunque possa e voglia donare generi alimentari, pane, latte, tonno, olio, carne in scatola, ecc. lo può fare contattando il 346.9537000.

Ci penserà l’associazione a recapitarli a Tony in assoluto anonimato per provare a riaccendere quella scintilla di vita che a volte la solidarietà può attivare. Non sarà facile perché Tony ancora non si rassegna alla perdita del lavoro, ma bisogna provarci perché i percorsi della rinascita sono sconosciuti e una semplice pacca sulla spalla o un gesto di attenzione, a volte, può essere vitale. A Natale poi questi momenti di solidarietà valgono il doppio.