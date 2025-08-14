A Veglie raggiunto quasi l’82% di raccolta differenziata

Un risultato che conferma l’impegno costante della comunità di Veglie per la tutela dell’ambiente e il corretto conferimento dei rifiuti.

Nel mese di luglio 2025 la percentuale di raccolta differenziata ha toccato quota 81,61%, grazie a un lavoro sinergico tra il Comune di Veglie, la società che gestisce il servizio di igiene urbana e il Corpo della Polizia Locale.

Un traguardo che è il frutto di mesi di impegno, sensibilizzazione e controllo sul territorio.

L’impresa ha lavorato senza sosta per informare e coinvolgere i cittadini, attraverso campagne di comunicazione, incontri pubblici e attività di educazione ambientale. Tra queste, il progetto “Più riciclo, meno rifiuti” ha rappresentato una svolta: mirato a ridurre la produzione di secco residuo, ha aiutato tantissimi cittadini a comprendere con chiarezza quali rifiuti *non possono essere riciclati* e devono essere conferiti presso l’ecocentro comunale.

Una corretta raccolta differenziata non è solo un obbligo, ma un gesto di responsabilità verso l’ambiente e le future generazioni.