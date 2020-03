Coronavirus, il Coro polifonico dell’Unisalento lancia la raccolta fondi per gli ospedali salentini

In tempi difficili come questi le risorse sono limitate ed ogni aiuto è benaccetto. Per far fronte all’emergenza coronavirus che avanza anche in Puglia, anche l’Università del Salento scende in campo e chiede un piccolo contributo da parte di tutti. Dalladidattica a distanza al servizio di supporto psicologico messo a disposizione degli studenti e delle loro famiglie, l’impegno da parte dell’ateneo salentino cresce e parte una raccolta fondi a sostegno degli ospedali salentini.

Su invito del rettore Fabio Pollice, l’Associazione culturale “Coro Polifonico” dell’Università del Salento promuove una raccolta fondi a sostegno della Asl di Lecce nella lotta contro l’epidemia di Covid-19. “In un coro non si canta da soli, non ci sono singoli protagonisti: le voci devono rincorrersi, fondersi, concordare, cooperare, perché il risultato sia armonico ed efficace”.

Un appello a tutta la comunità accademica ad aiutare gli ospedali salentini a fronteggiare l’emergenza che, purtroppo, in Puglia non è ancora entrata nel vivo. “Facciamo appello a tutto il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo, agli studenti, in una parola all’intera comunità accademica, affinché contribuisca, per quanto può, a sostenere il lavoro dei nostri medici e paramedici, impegnati con grande fatica e dedizione in questa difficile circostanza”.

Potete fare la vostra donazione a: Associazione Culturale Coro Polifonico Università del Salento, IBAN IT58M0306909606100000168456

Causale: Per ASL LE Emergenza Covid-19