‘Abbiamo bisogno di benefattori, le richieste di aiuto sono tante’, l’appello del Pronto Soccorso dei Poveri

‘Dovrebbero fare tutti quello che fa il Sindaco di Novoli, Marco De Luca, che appena può ci permette con le sue donazioni personali di comprare pacchi di spesa per tante famiglie del Salento. So che lui non vorrebbe che queste cose si dicessero pubblicamente, ma per me sono d’ esempio nei confronti della nostra gente. E vanno raccontate. Ormai sono sempre di meno i benefattori, ma la lista dei bisognosi non si è certo accorciata’.

È un fiume in piena Tommaso Prima, presidente dell’ associazione Il Pronto Soccorso dei Poveri che si occupa di dare una risposta alle fragilità economiche che toccano tanti nuclei familiari della città e della provincia di Lecce.

‘In tanti chiamano, in tanti chiedono. A volte si tratta di pagare qualche bolletta, a volte di poter acquistare un vestito per i propri figli, a volte di avere qualche busta di spesa alimentare. Non sappiamo più come rispondere a tante sollecitazioni. Chiediamo ai benefattori di non stancarsi, di continuare a donare. Sempre più spesso per ragioni di trasparenza preferiamo non raccogliere fondi ma mettere in relazione i donatori con le famiglie bisognose, perché così spesso nascono amicizie che durano nel tempo e le donazioni non si esauriscono nel piccolo spazio del bel gesto’, prosegue Tommaso Prima.

Che poi si sofferma sulla buona azione del Sindaco di Novoli, Marco De Luca, che ha dimostrato un impegno straordinario nel sostenere i bisogni di famiglie che non sono del suo territorio ma di comunità limitrofe o lontane.

‘L’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri, grazie alla generosa donazione del Sindaco, ha potuto ampliare la propria capacità di assistenza, garantendo che alcune famiglie non rimanessero senza un supporto importante in tempi difficili come questi. I pacchi di spesa distribuiti contengono beni di prima necessità, fornendo sollievo immediato a coloro che ne hanno più bisogno. In un periodo in cui molte istituzioni e organizzazioni sono chiamate a fare la loro parte per sostenere coloro che si trovano in difficoltà, l’iniziativa di Marco De Luca si distingue per la sua natura personale e diretta. La sua donazione privata mostra come un singolo individuo, anche occupando una posizione pubblica di rilievo, possa fare una differenza concreta nella vita delle persone’.

Punto di contatto: 346.9537000