‘1000 chili di patate per 100 famiglie bisognose’, via alla raccolta del Pronto Soccorso dei Poveri

È appena iniziata ma è già un successo la nuova campagna “1000 chili di patate per 100 famiglie bisognose” lanciata dall’associazione Pronto Soccorso dei Poveri. L’obiettivo è raccogliere 1000 chili di patate per aiutare le famiglie che versano in situazioni di difficoltà.

“Una famiglia veramente bisognosa con le patate può nutrire bene i suoi figli, può fare la farina, gli gnocchi, la focaccia, la pizza, le patate al forno, la pasta o il riso con le patate”, sono le parole con cui il responsabile Tommaso Prima lancia la nuova raccolta, attiva dalla mattinata di oggi sino al prossimo sabato 16 maggio.

A poche ore dal via sono stati raccolti i primi 100 chili di patate, a testimonianza della rete di solidarietà che stringe le maglie in un periodo destinato ad ampliare la platea di famiglie in stato di necessità.

Parallelamente alla raccolta dei sacchi di patate, è stata inoltre istituita una raccolta fondi sulla pagina facebook dell’associazione – Pronto soccorso dei poveri Lecce – che al momento ha raggiunto un importo di oltre 200 euro. “Donando 5 euro sarà possibile contribuire all’acquisto di 5 chili di patate”, ricorda Tommaso Prima, impegnato personalmente con gli altri membri dell’associazione nella raccolta a domicilio dei sacchi di patate. È possibile contribuire alla raccolta telefonando al numero 346.9537000 o effettuando una donazione alla raccolta fondi della pagina facebook dell’associazione

https://www.facebook.com/Pronto-Soccorso-Dei-Poveri-Lecce-1625209764420168/?epa=SEARCH_BOX