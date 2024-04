“Race to Donate”, a Otranto in pista e al volante per combattere le leucemie

Si svolgerà a Otranto, sabato 13 aprile, presso la sala triangolare del Castello Aragonese, alle ore 10 l’incontro con il pilota Alessandro Marchetti di Varese, promotore dell’iniziativa “Race to Donate”, una iniziativa nata nel 2022, che ha lo scopo di sensibilizzare in modo particolare i giovani sull’ importanza di diventare donatori di midollo osseo. Le speranze di guarire dalla leucemia passano proprio per il trapianto di midollo, ammesso di trovare quello compatibile con la persona malata.

“Ogni nuovo iscritto all’IBMDR, il registro nazionale dei donatori di midollo osseo, può potenzialmente corrispondere a una vita salvata», afferma Alessandro Marchetti, dentista per professione e pilota per passione, anima dell’iniziativa “Race to Donate”, nata dopo il suo ricovero in ospedale per una leucemia, debellata grazie al trapianto di un anonimo genovese che Alessandro ha ribattezzato “Pesto”.

“Io ‘Pesto’ non lo conosco e per legge non lo posso conoscere. Ma chi si occupa di queste questioni a Genova, mi ha spiegato che lui partecipa alle iniziative nelle scuole e racconta dell’esperienza della donazione come la seconda gioia più grande della vita, dopo la paternità” spiega ancora. Race to Donate lavora quindi proprio per raggiungere questo obiettivo: spingere le persone a iscriversi al registro e spiegare che la donazione è più semplice di quanto si pensi. È facile e indolore e si risolve con un normale prelievo di sangue.

L’ idea di avvicinare il Salento a questa iniziativa parte da Fabio Incalza di “Angels Salento Odv” di Scorrano che tramite Adele Patrini, presidente dell’ associazione “C.A.O.S. Centro Ascolto Operate al Seno Odv” di Varese, ha contattato Marchetti e ha chiesto di poter portare l’iniziativa nella Provincia di Lecce coinvolgendo Santo Siciliano, presidente della Scuderia Motorsport Scorrano e Mattia Trotto, presidente della Fratres di Otranto. Lo scorso 16 e 17 marzo in occasione della gara automobilistica 3° Event Show Salento Circuit le associazioni del territorio hanno portato il messaggio al pubblico presente nel circuito e hanno coinvolto tutti i piloti che hanno aderito mettendo il logo dell’iniziativa sulle vetture da corsa .

Continua l’attività di “Angels Salento” proponendo un convegno per sancire l’incontro tra Varese e il Salento. L’amministrazione del Comune di Otranto e in particolare Ursula Caroppo, assessore al Welfare e Parità, si mettono a disposizione per supportare l’iniziativa.

Il congresso è patrocinato da Regione Puglia, Comune di Otranto, Comune di Scorrano, Comune di Muro Leccese, Comune di Torre Santa Susanna e da Automobile Club Lecce.

All’evento interverranno Alessandro Marchetti, Pilota e Referente @racetodoante; Aurelio Filippini, Presidente OPI Varese; Anna Grazia Maraschio, Assessore all’ Ambiente e Territorio Regione Puglia; Giancarlo Dell’Atti, Consulente Medico dell’Ass. “Angels Salento”; Nicola Calabro, Referente coordinatore SIMT P.O.”V. Fazzi” ; Maurizio Serra, Direttore U.O.C. M e CAU P.O. “Veris Delli Ponti” e Francesco Tinelli, Vicepresidente Automobil Club Lecce.

Molte le autorità civili e religiose che saranno presenti: il Vescovo di Otranto, Monsignor Francesco Neri; Francesco Bruni, Sindaco di Otranto; Mario Pendinelli, Sindaco di Scorrano; Michele Saccomanno, Sindaco di Torre Santa Susanna, Antonio Lorenzo Donno, Sindaco di Muro Leccese e Giovanni Casarano, Dirigente dell’ Istituto Professionale Alberghiero di Otranto che sarà accompagnato dai suoi alunni .

Automobil Club Lecce supporterà l’iniziativa durante il “56° Rally del Salento” , prova del campionato italiano rally – TIR, che si svolgerà, con partenza da Lecce, in tutto il territorio salentino dal 23 al 25 maggio 2024, saranno allestiti box informazioni nella centralissima Piazza Mazzini che ospiterà il Villaggio rally e nel circuito Pista Salentina in occasione della Prova Spettacolo del venerdì sera .