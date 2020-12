Parte la rassegna di Unisalento “Filosofica-Mente”, otto incontri online sul tema “Uomo e civiltà”

Sono otto gli incontri online, tra dicembre 2020 e marzo 2021, proposti dalla settima edizione della rassegna “Filosofica-mente. Riflessioni sul pensare e sull’agire”: a cura del corso di laurea in Filosofia dell’Università del Salento e del Liceo “Comi” di Tricase, l’iniziativa approfondisce quest’anno il tema “Uomo e civiltà”, in linea con le indicazioni ministeriali relative all’introduzione della educazione civica come “materia trasversale” di insegnamento.

«I seminari si svolgono sui fondamenti filosofici della costituzione, della polis, dello sviluppo sostenibile, della cittadinanza digitale», spiega il professor Fabio Ciracì, curatore della rassegna, «Sono incontri che vanno dalla filosofia antica a quella contemporanea, passando per la filosofia islamica e medievale, attraverso le figure di Aristotele, Cartesio e Montesquieu, per giungere all’analisi dei fenomeni dell’hate speech e del cyberbullismo. Approfondimenti utili anche per i docenti delle scuole superiori, per i quali – previa iscrizione su Sofia Miur – il ciclo vale come corso di formazione».

Due gli appuntamenti di dicembre: mercoledì 9 alle ore 15 con la professoressa Dolores Merico su “Civiltà, responsabilità e impegno”; lunedì 14, sempre alle ore 15, con la professoressa Gloria Samuela Pagani su “Umanesimo e religione: il contributo della mistica islamica al dibattito sulla costituzione nell’Islam contemporaneo”.