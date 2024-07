Un finanziamento di quasi 700mila euro a Porto Cesareo per il restyling del campo sportivo sul Poggio

Il Comune di Porto Cesareo ha beneficiato di un finanziamento di 686mila euro per la rigenerazione, riqualificazione ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo sul Poggio a seguito alla partecipazione del Comune ad un bando Ministeriale Sport e Periferie 2023.

Oltre agli interventi di efficientamento termico e solare, i lavori renderanno autonomo lo stadio dal punto di vista energetico. Sono previsti interventi di riqualificazione e completamento dell’area sportiva polivalente annessa al campo da calcio con riqualificazione del campo da calcetto con manto in erba sintetica ed illuminazione a Led, la ristrutturazione del campo da basket e del campo da tennis e la nuova realizzazione di due campi da padel.

Nel frattempo proseguono i lavori per rendere agibile il campo sportivo, allaccio alla rete fognaria ed idrica e si sta procedendo con la gara per l’illuminazione del campo da calcio e con il remissage dell’intera struttura sportiva, in maniera che possa essere fruibile per il prossimo autunno.