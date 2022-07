Uccio, il riccio amico di famiglia che gioca coi bimbi

Storie incredibili di uomini e animali, storie comuni e originali nella calda estate salentina. Tra San Cataldo e Acaya (non diciamo di più per motivi di riservatezza) c’è un riccio che si avvicina alle case per “comunicare” con le persone. Se ti avvicini non scappa, se lo tocchi non si infastidisce, i bambini che lo hanno trovato lo hanno chiamato Uccio, come il nonno che gli raccontava sempre storie di animali.

Non c’è molto da scrivere, né da raccontare è un breve articolo per anime buone, per lettori sensibili e che amano la natura.

Leccenews 24 ha sempre raccontato storie di animali della nostra terra, ha parlato di lupi, volpi, cinghiali, serpenti, ramarri… Oggi è la volta di un riccio. Domani chissà.