ZTL, basta file allo sportello: per richiedere i pass basta una mail

L’Italia riparte. La Fase 2 parte proprio questa mattina, ma la parola d’ordine resta sempre e solo una: distanza di sicurezza. Molte attività si stanno attrezzando per far rispettare tutte le norme sul distanziamento sociale e anche per le pubbliche amministrazioni è tempo di incentivare le pratiche online.

Sta facendo così anche il Comune di Lecce che ha deciso di digitalizzare tutte le procedure per la richiesta di pass per l’attraversamento della Zona a Traffico Limitato della città. A comunicarlo è l’Assessore al ramo Marco De Matteis che annuncia: “niente più file allo sportello. Richiedere o rinnovare il pass per l’accesso alla ZTL sarà più semplice e sicuro, evitando file allo sportello. Affronteremo quest’ emergenza garantendo sicurezza ai lavoratori e cittadini”.

La procedura sarà molto simile tra le diverse tipologie di pass da richiedere o da rinnovare. In particolare: