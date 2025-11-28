Al via la fase operativa per la realizzazione della copertura del “Via del Mare”, ridotti i posti auto davanti allo stadio

Ha preso il via la fase operativa dei cantieri relativi alla realizzazione della nuova copertura dello stadio comunale “Via del Mare” di Lecce, un’opera attesa, strategica e di grande valore non solo per la città ma per l’intero territorio salentino.

Per consentire alla ditta esecutrice di procedere con le operazioni di assemblaggio della copertura, sono state organizzate e messe in sicurezza alcune aree esterne allo stadio, per un totale di circa 20mila mq. Questa riorganizzazione tuttavia comporterà la temporanea riduzione di numerosi stalli di sosta, già a partire dalla prossima partita.

Sulla situazione hanno fatto il punto, questa mattina, con una apposita conferenza stampa, l’assessore a Traffico e Mobilità, Giancarlo Capoccia; il presidente di Sgm, Damiano D’Autilia; il direttore generale dell’Unione sportiva Lecce, Giuseppe Mercadante; il responsabile della Sicurezza dell’US Lecce, Donato Provenzano.

Per quanto riguarda gli stalli per la sosta in piazzale Adamo, in prossimità della tribuna centrale: – quelli delimitati dalle strisce bianche da 274 saranno ridotti a 197 – i 35 per disabili rimarranno – come pure rimarranno i due rosa riservati alle donne in gravidanza – invece, completamente eliminati i 300 posti per le moto in piazzale Rozzi, davanti alla tribuna Est: – quelli bianchi da 416 diventeranno 247 – i cento destinati agli over 80 non saranno modificati – i 99 riservati ai disabili aumenteranno e saranno 101

Inoltre, in viale Giovanni Paolo II, nelle immediate vicinanze dello stadio, sono stati disegnati sei posti per disabili e 25 per le moto. Per facilitare gli spostamenti nelle giornate di gara, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Sgm, ha predisposto un servizio di trasporto pubblico con 21 fermate dedicate, che accompagneranno i tifosi direttamente nei pressi dello stadio. Se fosse necessario un potenziamento del servizio, con un intervento più strutturato, Sgm provvederà in tempi brevi, ha assicurato il presidente D’Autilia.

“Consapevoli dei possibili disagi derivanti da questa fase di lavori, necessari per consegnare alla città un impianto più moderno, sicuro e all’altezza della passione dei tifosi giallorossi, invitiamo tutti i sostenitori del Lecce Calcio a collaborare attivamente e responsabilmente – è l’appello dell’assessore Capoccia – Invito all’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere lo stadio in modo comodo e veloce; evitare code e difficoltà di parcheggio; ridurre il traffico nelle aree interessate dai lavori; collaborare concretamente con l’Amministrazione per rendere più agevole lo svolgimento di un’opera fondamentale per il futuro dello stadio. In questo momento così importante per la città e per i colori giallorossi, chiediamo a tutti i tifosi di dimostrare ancora una volta il loro spirito di comunità: sosteniamo la squadra anche con comportamenti responsabili, trasformando i piccoli sacrifici temporanei in un investimento per il benessere e l’orgoglio collettivo”.